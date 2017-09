Petrobras afirma não ter recebido notificação da B3 por causa da Lava Jato

A Petrobras divulgou nesta sexta-feira, 22, à noite, comunicado sobre as notícias veiculadas na imprensa internacional sobre o pedido de arbitragem feito por minoritários na B3 contra a companhia, por causa da Operação Lava Jato. No documento, a Petrobras informa que não recebeu nenhuma notificação da Câmara de Arbitragem, e que, caso seja notificada, adotará todas as medidas judiciais para garantir seus interesses e de seus acionistas.

“Cabe destacar que as autoridades públicas que conduzem as investigações da Operação Lava Jato e o Supremo Tribunal Federal reconhecem que a Petrobras é vítima dos fatos revelados por esta investigação”, afirma a estatal. A companhia lembra ainda que recebeu, até o momento, R$ 716 milhões recuperados pelas autoridades brasileiras, por conta de práticas que prejudicaram a Petrobras.