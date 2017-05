Perspectiva é que PIB seja positivo e marque o fim da recessão, diz Dyogo

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, mostrou otimismo nesta quarta-feira, 31, em relação ao resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, que será divulgado na quinta-feira, 1º de junho, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo ele, a perspectiva é de que o dado será positivo, o que, na opinião de Dyogo, “é importante porque marca o fim da recessão”.

“A economia brasileira está reagindo. Há indicadores que fundamentam isso”, afirmou Dyogo Oliveira, que deu como exemplo os números relativos à capacidade de consumo das famílias. A perspectiva, no entanto, é que, mais uma vez, o resultado venha um pouco abaixo da projeção do Banco Central, divulgada no indicador IBC-Br.

Questionado sobre o cenário ruim do mercado de trabalho, como demonstrou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, ao divulgar que 14 milhões de brasileiros estão desempregados, o ministro afirmou apenas que o resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) “veio dentro do esperado”.