Papa Francisco chega a Portugal para peregrinação à Fátima

Freira segura vela enquanto espera a chegada do papa Francisco, no Santurário de Fátima, em 12 de maio de 2017 - AFP

O papa Francisco chegou nesta sexta-feira à base aérea militar de Monte Real, em Portugal, de onde partirá para o Santuário de Fátima para comemorar o centenário das aparições da Virgem Maria a três pequenos pastores.

“Esta viagem é um pouco especial, é uma viagem para orar e um reencontro com Deus e a Santa Mãe de Deus”, afirmou Francisco aos jornalistas a bordo de seu avião.

O aparelho foi escoltado por dois caças F-16 ao entrar em espaço aéreo português.

O pontífice argentino foi recebido pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, com quem manteve uma reunião em privado.

Em seguida, Francisco partirá de helicóptero para Fátima, 40 km ao nordeste.

Com orações, cantos religiosos e muita expectativa, uma maré de fervorosos peregrinos esperava a chegada do papa Francisco ao Santuário de Fátima para celebrar, sob forte medidas de segurança, o centenário das aparições.

Desafiando a chuva, milhares de católicos procedentes do mundo inteiro se concentram na esplanda diante da Basílica de Nossa Senhora de Fátima, centro do país.

Muitos peregrinos vieram a pé de várias regiões de Portugal, alguns inclusive andando de joelhos os últimos metros até a Capela das Aparições, para orar diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima.

A pequena cidade de Fátima, com 12.000 habitantes, receberá no fim de semana cerca de 40.000 pessoas, 2.000 jornalistas, 100 grupos de peregrinos, 2.000 padres, 71 bispos, oito cardeais e 350 enfermos, informou Carmo Rodeia, diretora do santuário.

Muitos peregrinos irão de outros continentes, especialmente da América Latina, mas também da Ásia. A população portuguesa (10,3 milhões de pessoas, 89% delas católicas) terá grande representação e, por este motivo, o papa vai falar em português.

Após sua chegada, Francisco seguirá para a “Capelinha das Aparições”, construída no local onde, segundo a crença popular, a Virgem apareceu pela primeira vez, em 13 de maio de 1917, aos três pastorzinhos.

A mãe de Jesus teria aparecido em seis ocasiões, entre maio e outubro de 1917, aos irmãos Jacinta (7 anos) e Francisco (9) Marto e a sua prima Lucia dos Santos (10), a quem revelou três “segredos”, que a Igreja Católica considerou como proféticos da história do século XX.

Jacinta e Francisco foram beatificados por João Paulo II em Fátima em 13 de maio de 2000.

Desde 2008, o Vaticano pretende beatificar Lucia dos Santos, que se tornou freira e faleceu em 2005.

As revelações reportadas pelas três crianças, assim como os milagres que permitirão ao papa canonizar no sábado os irmãos Francisco e Jacinta, não constituem dogma, ou seja, não existe a obrigatoriedade de que todos os católicos acreditem.

– Menino brasileiro –

Um dos milagres alegados para a canonização dos dois pastores aconteceu com um menino brasileiro.

Seus pais narraram na quinta-feira em Fátima a história de sua rápida cura após uma grave queda.

João Batista e sua esposa, Lucila Yurie, se apresentaram para a imprensa, sem seu filho Lucas, no santuário católico de Fátima.

“Agradecemos a Deus pela cura de Lucas e sabemos, com toda a fé de nosso coração, que foi obtida graças ao milagre feito pelos pequenos pastores Francisco e Jacinta”, disse seu pai, muito emocionado.

Em março de 2013, o menino, então com cinco anos, caiu da janela de uma altura de mais de seis metros e sofreu um grave traumatismo craniano, relembrou Batista.

Foi transferido do seu povoado em Juranda para o hospital Campo Mourão, no Paraná, “onde chegou no estado de coma grave e sofreu duas paradas cardíacas antes de ser operado de urgência”, contou.

“Os médicos lhe davam poucas chances de sobreviver”, assinalou seu pai.

Após entrar em contato com um grupo das Carmelitas, a família do menino, já “muito devota” de Nossa Senhora de Fátima, começou a invocar os pastores.

“Dois dias depois, Lucas acordou. Estava bem e começou a falar”, assegurou Batista.

O menino deixou o hospital 12 dias depois do acidente. “Se recuperou totalmente, sem sequelas”, assegurou seu pai, acrescentando que “os médicos, incluindo os que não creem, não puderam explicar essa recuperação”.