‘Perdi a concentração quando vi uma criança chorando’, diz Felipe Melo

O experiente volante Felipe Melo teve dificuldade para atuar da forma como desejava na estreia pelo Palmeiras, neste sábado, no amistoso com a Chapecoense, na Arena Condá. Após o empate em 2 a 2, o jogador de 33 anos contou que estava focado na partida até notar a emoção do público pelas homenagens e pela realização da primeira partida do clube catarinense depois do acidente aéreo de novembro.

“Perdi a concentração quando vi uma criança chorando. Não podemos dizer que foi um amistoso. É o renascimento de um grande clube, um grande time. A gente torce para que eles se saiam bem”, disse o jogador depois de deixar o gramado. Felipe Melo atuou somente no primeiro tempo. O técnico Eduardo Baptista promoveu oito alterações no intervalo e testou vários atletas no decorrer da etapa final.

O volante de 33 anos foi a principal contratação do Palmeiras até agora para o início da temporada. Felipe Melo disse que a partida, mesmo para quem é experiente, como ele, foi uma das mais marcantes da carreira. “Hoje foi um jogo de memória para os que se foram, para arrecadar dinheiro para as famílias que ficaram e o para começar o renascimento de um grande clube”, afirmou.

O Palmeiras terá mais um amistoso antes da estreia oficial na temporada. No domingo, dia 29, o clube recebe a Ponte Preta, no Allianz Parque. No domingo seguinte, o time atual campeão brasileira volta ao estádio para a primeira rodada do Campeonato Paulista. O adversário será o Botafogo de Ribeirão Preto.