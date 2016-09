Pentágono confirma morte do porta-voz do EI Al-Adnani

O departamento americano de Defesa confirmou nesta segunda-feira que um ataque aéreo – realizado no mês passado – matou Abu Mohamed al-Adnani, líder e porta-voz do grupo Estado Islâmico no norte da Síria.

A operação, ocorrida “nas proximidades de Al Bab, na Síria, tira do campo de batalha o principal propagandista, recrutador e arquiteto das operações externas dos terroristas” do EI, declarou o secretário de imprensa do Pentágono, Peter Cook.

“É parte de uma série de ataques bem sucedidos contra líderes do EI, incluindo seus responsáveis por finanças e planejamento militar, o que dificulta o funcionamento do grupo”.

O ataque aéreo, no dia 30 de agosto, foi realizado por um drone Predator, que disparou um míssil Hellfire contra o veículo que transportava Al-Adnani.

As autoridades americanas afirmam que Al-Adnani foi o principal porta-voz do EI e que desempenhou um papel importante durante algumas ações de alto perfil do grupo no ano passado, como os atentados em Paris, Bruxelas, Istambul e Bangladesh, assim como a derrubada de um avião de passageiros russo e os atentados suicidas contra manifestantes em Ancara.

Segundo Cook, o porta-voz do EI coordenou combatentes e promoveu ataques de “lobos solitários” contra civis e militares, participando ativamente nas campanhas de recrutamento para o grupo jihadista.

Após a morte de Al-Adnani, no final do mês passado, a Rússia declarou ser responsável pelo ataque, o que funcionários do Pentágono qualificaram de “brincadeira”.