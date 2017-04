Penske mantém domínio, Newgarden vence e Castroneves é 4º em etapa da Indy

A Penske manteve o domínio da etapa do Alabama da Fórmula Indy, disputada neste domingo em Birmingham, nos Estados Unidos. Mesmo após largar em sétimo, o norte-americano Josef Newgarden surpreendeu seus companheiros de equipe e ficou com a vitória.

Na segunda posição, contudo, apareceu um “intruso”: o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, que travou uma disputa acirrada e ficou apenas a 1s050 de Newgarden. De todo modo, ele desbancou a Penske das três primeiras colocações, como havia ocorrido antes no treino de classificação – a tradicional equipe, por sinal, teve um piloto (Will Power) largando na pole pela sétima vez nas oito últimas provas no Alabama.

Completou o pódio o francês Simon Pagenaud, atual campeão da Indy, que fez uma boa corrida e obteve um importante resultado. O brasileiro Hélio Castroneves, por sua vez, após largar em segundo, teve atuação correta e fechou em quarto, colocando três carros da Penske nas quatro primeiras posições. O pole Will Power, por sua vez, teve problemas com um pneu furado e foi apenas o 14º.

Em quinto e sexto vieram, respectivamente, o norte-americano Alexander Rossi, da Andretti, e o canadense James Hinchcliffe, da Schmidt Peterson. Já o brasileiro Tony Kanaan, da Ganassi, ganhou três posições após largar em décimo e terminou em sétimo. Foi a primeira vez que ele chegou entre os dez primeiros em 2017.

Líder da temporada, o francês Sebastien Bourdais, da Dayle Coine, fez uma boa corrida e foi o oitavo – ele havia saído apenas em 12º. O japonês Takuma Sato, em nono, e o russo Mikhail Aleshin, em décimo, fecharam as dez primeiras colocações.

Com os resultados deste domingo, Sebastien Bourdais se manteve na liderança da classificação geral, agora com 117 pontos, apenas seis a mais do que Scott Dixon. Já Newgarden pulou para terceiro, com 110, e Pagenaud é o quarto com 106. Entre os brasileiros, Castroneves soma 84 e está em sexto, enquanto Kanaan é apenas o 11º, com 59. A etapa seguinte da Indy será no próximo sábado, em Phoenix.