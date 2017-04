Penske domina e Will Power faz a pole da etapa do Alabama na Indy

Só deu Penske no treino de classificação da etapa do Alabama da Fórmula Indy, disputado neste sábado em Birmingham, nos Estados Unidos. Melhor para o australiano Will Power, que anotou o tempo de 1min06s961 e ficou com a pole position.

Essa foi a quarta pole de Power no Alabama e a sétima da Penske nas últimas oito edições disputadas. “Primeiramente, temos um time e um carro muito bom”, festejou Power, apenas o 19º na classificação geral do campeonato. “As coisas estão realmente funcionando bem neste final de semana.”

Se a Penske está tendo um excelente final de semana, Hélio Castroneves também tem muito a comemorar. O brasileiro, sexto no campeonato, fechou com o tempo de 1min07s142 e ficou com a segunda posição do grid de largada.

Complementando o domínio da Penske, o atual campeão Simon Pagenaud marcou o tempo de 1min07s381 e largará logo atrás de seus companheiros, consolidando o domínio da equipe no Alabama. O francês, aliás, ocupa a terceira posição da classificação geral.

Já o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, foi o quarto no grid, seguido pelo norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti, e pelo canadense James Hinchcliffe, da Schmidt Peterson – ele é o atual vice-líder da temporada.

Fechando as dez primeiras colocações, o norte-americano Josef Newgarden foi o sétimo, o russo Mikhail Aleshin o oitavo, o inglês Max Chilton o nono e o brasileiro

Tony Kanaan, da Ganassi, o décimo.

Atual líder da temporada, por sua vez, o francês Sebastien Bourdais, da Dayle Coine, decepcionou e foi apenas o 12º. A largada da corrida será neste domingo, às 16 horas.