Pela 1ª vitória, Luxemburgo faz mistério no Sport para ‘clássico’ contra Flamengo

Em busca de sua primeira vitória no comando do Sport, o técnico Vanderlei Luxemburgo optou pelo mistério para tentar surpreender o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Vanderlei Luxemburgo terá alguns importantes desfalques como o meia Diego Souza, convocado pela seleção brasileira, e o lateral-esquerdo Mena, que está na equipe nacional chilena. Já o lateral-direito Samuel Xavier, recuperado de lesão, e o volante Patrick, recém-contratado do Goiás, devem reforçar o time.

Embora o treinador tenha escondido a escalação, a expectativa é de que Samuel Xavier recupere o posto na lateral direita, Patrick atue improvisado na esquerda e Everton Felipe fique com a vaga de Diego Souza. Thomas também pode ganhar a posição de Rogério.

E, apesar do momento difícil do time, que foi eliminado da Copa do Brasil ao empatar com o Botafogo, na semana passada, e perdeu para o Avaí no último domingo, o clima é de confiança para o “clássico” desta quarta-feira.

“Dentro de campo, a gente sabe que tem uma rivalidade. Quando se fala de jogo contra o Flamengo, não vou dizer que é um jogo normal. Tem algo a mais por ser clássico”, avaliou Samuel Xavier, lembrando a polêmica sobre o Campeonato Brasileiro de 1987.