Pedágio no trecho paulista da BR-153 sobe para R$ 4,80 a partir de terça-feira

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o reajuste anual de tarifa básica de pedágio no trecho paulista da rodovia Transbrasiliana (BR-153). A concessão da via é da Triunfo Participações e Investimentos.

A tarifa básica passará de R$ 4,30 para R$ 4,80, válido para carros, ônibus e caminhões. O pedágio para motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas passará de R$ 2,15 para R$ 2,40. A nova tarifa passa a valer nas quatro praças de pedágio da Transbrasiliana a partir da meia-noite de terça-feira, dia 27 de dezembro.

“Este reajuste não contempla novas obras de duplicação do trecho da rodovia BR-153/SP, especialmente as compreendidas entre o km 0 e 52 (lote 1) e entre o km 162 e 195 (lote 3), cuja inclusão se encontra em análise junto ao Tribunal de Contas da União (TCU)”, informou a Triunfo.

A Transbrasiliana é responsável pela administração da BR-153, do trecho que se inicia na divisa entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo no município de Icém (km 0) e termina na divisa entre os Estados de São Paulo e Paraná, no município de Ourinhos (km 347,7). No trecho, há quatro praças de pedágio.