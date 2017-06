Paulo Miklos canta com Berço de Samba de São Mateus

O grupo Berço de Samba de São Mateus vai realizar uma roda de samba especial e gratuita no Sesc Ipiranga, no próximo dia 15, quinta-feira, às 16h. A participação especial será do músico e ator Paulo Miklos, ex-vocalista dos Titãs. O primeiro projeto de Miklos com samba foi em 2010, ano do centenário de Noel Rosa. Ele produziu e apresentou o documentário musical “A Alma Roqueira de Noel”. Depois disso, em 2015, viveu Adoniran Barbosa no curta-metragem “Dá Licença de Contar”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.