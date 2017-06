Paulistano volta a bater o Bauru e fica a uma vitória do título do NBB

O Paulistano venceu o Bauru por 78 a 74, nesta sexta-feira à noite, fora de casa, e ficou mais perto de faturar o título do Novo Basquete Brasil (NBB). Mesmo atuando no ginásio Panela de Pressão, em Bauru (SP), contra o experiente time adversário, a jovem equipe da capital paulista conquistou o seu segundo triunfo na série melhor de cinco partidas da final da principal competição do País na modalidade.

Desta forma, o Paulistano terá a sua primeira chance de assegurar o inédito troféu do torneio nacional para o clube neste domingo, quando volta a encarar a equipe do interior paulista a partir das 14h35, em Araraquara (SP), cidade escolhida como sede do terceiro confronto desta decisão.

Mesmo atuando com o apoio de sua torcida, que lotou o ginásio Panela de Pressão, o Bauru teve um desempenho ofensivo muito fraco no primeiro quarto do confronto desta sexta. O time somou apenas 15 pontos no período, mas o Paulistano também não vinha tendo uma grande performance no ataque e contabilizou 20 para ir ao segundo período em vantagem de apenas cinco pontos.

Entretanto, o time do interior paulista reagiu no segundo quarto. Com mais força na marcação e a mão mais calibrada no ataque, que em certo momento viu Jefferson converter duas bolas seguidas da linha dos três pontos, a equipe comandada pelo técnico Demétrius Ferracciú virou o placar e foi para o intervalo liderando por 40 a 36.

O Bauru, porém, voltou a exibir instabilidade em sua atuação no terceiro período, no qual a marcação do time dirigido pelo técnico Gustavo De Conti foi mais forte e permitiu que o time da casa marcasse apenas 14 pontos no período, contra 20 do Paulistano, que assim foi para o quarto e derradeiro tempo de jogo com uma vantagem de dois pontos (56 a 54).

E no quarto período o equilíbrio prevaleceu até o minuto final, no qual, por ironia do destino para os anfitriões, quem acabou sendo decisivo foi o ala Lucas Dias, que nasceu em Bauru e converteu uma bola da linha dos três pontos a 50 segundos do fim e depois ainda fez mais dois em uma bandeja a apenas 30 segundos para o término do duelo, deixando a sua equipe em vantagem de 76 a 74.

Do outro lado, o experiente Alex e o Bauru acabaram sendo prejudicados pela não marcação de uma falta clara sobre o jogador no finalzinho em um lance de ataque, fato que gerou fortes reclamações de Demétrius contra a arbitragem após o fim do duelo, que terminou em 78 a 74 após a conversão de dois lances livres por parte do time visitante.

Derrotado com o seu time, Alex foi o cestinha da partida, com 24 pontos, e ainda garantiu um “double-double” ao pegar 10 rebotes. Já Lucas Dias, herói do Paulistano, terminou também como maior pontuador de seu time, com 20 pontos. Jefferson, com 16 pontos, foi o terceiro maior cestinha do jogo pelo Bauru.