Partes do avião que caiu em Paraty são entregues à Aeronáutica; veja fotos

A retirada dos destroços do avião prefixo PR-SOM das águas de Paraty (RJ), revelam o forte impacto sofrido na queda, na última quinta-feira (19). O acidente matou cinco pessoas, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki. A aeronave foi retirada da água no último domingo (22), e os detroços foram entregues à Aeronáutica para que seja feita a investigação sobre o acidente.

Fotos inéditas, obtidas com exclusividade pela TV Brasil, mostram como estava o avião, em detalhes, após o resgate dos destroços. A aeronave caiu no mar durante uma tentativa de pouso no aeroporto de Paraty, quando chovia muito na região.