Parque Nacional de Itatiaia comemora 80 anos com novidades para visitantes

O Parque Nacional de Itatiaia reinaugura o centro de visitantes, inteiramente revitalizado, nesta terça-feira (13), em comemoração aos seus 80 anos. Localizado na Serra da Mantiqueira, entre Itatiaia e Resende, no estado do Rio de Janeiro, e Bocaina de Minas e Itamonte, em Minas Gerais, o parque é o mais antigo do Brasil. Inaugurado em 1937, faz parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), além de ser classificado pelo Ministério do Meio Ambiente como área de prioridade extremamente alta para a conservação da biodiversidade.

Formação rochosa conhecida como Prateleiras é uma das atrações do Parque de Itatiaia, que completa 80 anos.Adriana Mattoso/Divulgação Parque de Itatiaia

O evento desta terça-feira terá início às 13h e contará com a presença do ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho; do ministro do Turismo, Marx Beltrão, e do presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Ricardo Soavinski. A reinauguração contará também com uma exposição interativa da fauna e flora da região, além do lançamento do livro de fotos Aves do Parque Nacional do Itatiaia, do fotógrafo Luiz Carlos da Costa Ribenboim, que se dedica aos registros de pássaros há mais de 10 anos. A publicação reúne imagens de diversos fotógrafos da região.

Na quarta-feira (14), data oficial do aniversário do parque, a banda da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) vai recepcionar o público a partir das 14h, e os visitantes também poderão conferir, nesta data, uma mostra especial de filmes, além de participar de atividades de educação ambiental. Outras atividades comemorativas estão programadas para o restante do ano, como um seminário de montanhismo organizado pela Confederação Brasileira de Montanhismo, atividades educativas e exposições de fotos do parque.

O Parque Nacional de Itatiaia, inaugurado pelo presidente Getúlio Vargas, está aberto para o público todos os dias do ano, oferecendo diferentes atividades para visitantes de todas as idades. O local tem fácil acesso pela Rodovia Presidente Dutra e conta com trilhas, cachoeiras, mirantes, escaladas, um visual único, além de uma grande variedade de seres vivos, sendo mais de 300 espécies de pássaros e 50 de mamíferos, além de 5 mil tipos de insetos e inúmeros répteis e anfíbios. É considerado um dos melhores lugares do mundo para o birdwatching, termo em inglês para a prática de observação de pássaros.

A parte alta do parque também é chamada de Planalto de Itatiaia, onde estão concentradas formações rochosas que compõem as paisagens impressionantes dos famosos pontos turísticos da região, como o Morro do Couto, a Pedra do Altar, as prateleiras e o Pico das Agulhas Negras, o ponto mais alto do estado do Rio de Janeiro, com 2.791 metros de altura, onde no inverno as temperaturas ficam abaixo de 0° Celsius.

* Estagiária sob a supervisão do editor Davi Oliveira