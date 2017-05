Parlamento israelense aprova lei que define Israel como ‘lar nacional do povo judeu’

O Parlamento israelense aprovou nesta quarta-feira em primeira leitura um controverso texto de lei que define Israel como o “lar nacional do povo judeu”, que seus detratores criticaram por excluir ainda mais a grande minoria árabe.

O texto é “crucial para momentos como o atual, quando alguns procuram minar o direito do povo judeu a ter um lar nacional em sua terra”, de acordo com as notas que acompanham o documento.

Seus críticos veem na lei um projeto discriminatório para os árabes israelenses, que representam 17,5% de uma população predominantemente judaica.

Além de definir Israel como “lar nacional do povo judeu”, estabelece para o árabe como língua oficial (junto com o hebraico) em um “status particular”.

Em outra disposição controversa, autoriza um grupo, incluindo de uma mesma religião, a viver em uma comunidade separada das outras. Esta medida visa, segundo interpretações, permitir a criação de comunidades exclusivamente judaicas.

O texto, aprovado no domingo por um comitê ministerial, foi votado nesta quarta-feira no Parlamento por 48 votos contra 41, de um total de 120 deputados.

Após esta votação preliminar e uma passagem em comissão, o texto terá de ser submetido a três leituras sucessivas em plenário para integrar as leis fundamentais de Israel.