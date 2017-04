Paris Saint-Germain perde para o Nice e vê titulo do Francês ficar distante

O Paris Saint-Germain perdeu para o Nice por 3 a 1 neste domingo, fora de casa, e viu o título do Campeonato Francês ficar mais distante. O resultado deixou o time da capital francesa na segunda colocação, com 80 pontos, três a menos do que o líder Monaco.

Faltam apenas três rodadas para o término da competição e o Monaco ainda tem um jogo a menos do que o Paris Saint-Germain. O Nice aparece na terceira colocação com 77 pontos e busca a vice-liderança para garantir uma vaga direta à fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa – a terceira posição dá um lugar aos playoffs da principal competição europeia de clubes.

O Paris Saint-Germain entrou em campo neste domingo com a presença de Thiago Silva, Marquinhos e Maxwell entre os titulares, além do volante Thiago Motta, que é brasileiro naturalizado italiano. Lucas Moura ainda entrou no segundo tempo, mas não conseguiu ajudar na reação do time de Paris.

Do outro lado, o Nice contava com o brasileiro Dante na zaga. E saiu na frente com um gol do atacante italiano Mario Balotelli, aos 26 minutos do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Paris Saint-Germain levou novo baque, quando o português Ricardo Pereira ampliou aos três da etapa final.

O Paris Saint-Germain esboçou uma reação com um gol do zagueiro Marquinhos, aos 20 minutos. Mas, nos acréscimos, perdeu Thiago Motta, expulso. O Nice aproveitou para fazer o terceiro com Donis. E pouco antes do apito final, o meia argentino Angel Di Maria também recebeu o cartão vermelho.