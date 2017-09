Paraná bate Londrina com gol nos acréscimos e pela 1ª vez entra no G4 da Série B

O que se viu na Vila Capanema na noite deste sábado foi uma verdadeira festa. Os pouco mais de 14 mil torcedores que lotaram o estádio Durival de Britto presenciaram o Paraná vencendo o Londrina por 2 a 1, de virada, e entrando pela primeira vez no G4 – zona de acesso – do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida válida pela 24.ª rodada teve como grande destaque o meia Renatinho, que marcou aos 47 minutos do segundo tempo.

Essa foi a sexta vitória seguida do Paraná jogando diante dos seus torcedores. O time chegou aos 40 pontos e assumiu o quarto lugar por conta do saldo de gols (13 contra 7 do Juventude). Já o Londrina estacionou nos 33 pontos e ficou mais distante do G4, aparecendo na décima colocação.

Empurrado pela torcida, o Paraná poderia ter ido para o intervalo em vantagem no placar. Renatinho e Vitor Feijão criaram boas chances, mas quem marcou primeiro foi o Londrina. Aos 16 minutos, Artur recebeu de Carlos Henrique e bateu na saída de Richard. Depois, o Paraná empatou com Feijão, que finalizou rasteiro após rebote de César. Os donos da casa ainda poderiam ter marcado em outras três oportunidades.

O segundo tempo não teve tantas oportunidades como na primeira etapa e ficou mais concentrado no meio-campo. Renatinho exigiu grande defesa de César em cobrança de falta e Alemão assustou em chute colocado. Aos 47 minutos, Renatinho acertou o ângulo do goleiro e garantiu a vitória para o Paraná, fazendo a Vila Capanema explodir.

O Paraná volta a campo na próxima terça-feira contra o Guarani, às 21h30, no Brinco de Ouro, em Campinas, enquanto o Londrina recebe o Santa Cruz na sexta-feira, também às 21h30, no estádio do Café, em Londrina. Os jogos são válidos pela 25.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 2 X 1 LONDRINA

PARANÁ – Richard; Cristovam, Iago Maidana, Eduardo Brock e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias (Vinícius Kiss), Renatinho e João Pedro (Felipe Alves); Vitor Feijão (Matheus Carvalho) e Alemão. Técnico: Matheus Costa (interino).

LONDRINA – César; Reginaldo, Dirceu, Édson Silva e Ayrton; Germano, Rômulo (Bidía), Rafael Gava e Celsinho (Negueba); Artur e Carlos Henrique (Anderson Safira). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS – Artur, aos 16, e Vitor Feijão, aos 24 minutos do primeiro tempo; Renatinho, aos 47 do segundo.

ÁRBITRO – Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS – Renatinho e Gabriel Dias (Paraná); Rômulo e Edson Silva (Londrina).

RENDA – R$ 306.015,00.

PÚBLICO 14.006 pagantes (14.094 total).

LOCAL – Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).