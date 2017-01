Paraná bate Avaí e Londrina vence Figueirense em suas estreias na Primeira Liga

Depois de o Fluminense vencer o Criciúma por 3 a 2 na noite da última terça-feira, em Juiz de Fora (MG), no jogo que abriu esta edição da Copa da Primeira Liga, a noite de quarta contou com mais duas partidas válidas pela primeira rodada da competição. E os paranaenses levaram a melhor sobre os catarinenses nestes confrontos. Enquanto o Paraná venceu o Avaí, em Curitiba, o Londrina foi à Florianópolis e derrotou o Figueirense.

Com dois gols ainda no primeiro tempo, o Paraná superou o Avaí por 2 a 0, no estádio Durival de Britto, em Curitiba. Renatinho abriu o placar aos 21 minutos e Ítalo, de cabeça, fez o segundo nos acréscimos, aos 46. A vitória na estreia deixa o time paranaense na liderança isolada do Grupo 4.

Quem também somou os primeiros três pontos foi o Londrina, que surpreendeu e venceu o Figueirense por 1 a 0, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Celsinho, já no final do segundo tempo, aos 36 minutos, fez o único gol do confronto. O Londrina é o segundo colocado, pois tem menor saldo de gols que o Paraná: 2 a 1.

Derrotado na estreia, o Avaí terá a chance de se reabilitar na Copa da Primeira Liga já na próxima terça-feira, contra o Londrina, às 19 horas, em casa. Já o Figueirense só voltará a atuar pela competição no dia 24 de fevereiro, contra o Paraná, em Curitiba.

MAIS JOGOS – O complemento da primeira rodada acontecerá nesta quinta-feira, quando América-MG e Ceará se enfrentam às 19h15, no estádio Independência, em Belo Horizonte; e a Chapecoense recebe o Joinville, às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó.

Os demais jogos desta primeira rodada serão no dia 1º de fevereiro, quando Internacional e Brasil de Pelotas se enfrentam em Porto Alegre, enquanto Cruzeiro e Atlético Mineiro travam clássico em Belo Horizonte. Uma semana depois, no dia 8, Flamengo e Grêmio também medirão forças pela competição, no Rio, no duelo que fechará a rodada inicial.