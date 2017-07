‘Paradinha’ ganha filtro no Snapchat e até Kylie Jenner usa

A carreira internacional de Anitta parece ser mais real que nunca. A música Paradinha ganhou filtro no Snapchat e o recurso não funciona só no Brasil, mas no mundo todo. Diversas personalidades estão usando, entre elas, Kylie Jenner.

Anitta ficou muito feliz com a repercussão e gravou um vídeo comentando. “Kylie Jenner acabou de fazer snap com meu filtro da paradinha”.

Será que tem alguém feliz ai? Anitta falando sobre a Kylie Jenner ter usado o filtro dela no Snapchat. pic.twitter.com/4BfUHk1cii — Central Anitta (@CentralAnittaBR) 6 de julho de 2017

Quando o usuário grava um vídeo com o filtro, a música da brasileira toca.