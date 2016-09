Papa se reunirá com outros líderes religiosos e pede a todos orações pela paz

O papa Francisco pede às pessoas que se unam em orações para a paz nesta terça-feira, quando ele se reunirá com líderes de outras religiões na cidade de Assis. O pontífice disse a fiéis na Praça São Pedro neste domingo que “agora, mais do que nunca, nós precisamos de paz nesta guerra que está em todo lugar no mundo”.

A viagem de um dia a Assis, onde nasceu o santo que o religioso argentino escolheu como seu nome ao ser apontado para o comando da Igreja Católica, inclui uma reunião com líderes das igrejas Ortodoxa e Anglicana, bem como com representantes do Islã e do Judaísmo.

Durante o encontro na terça-feira, participantes cristãos rezarão na Basílica de São Francisco, enquanto os demais farão orações em outras partes de Assis. Todos então se reunirão na basílica para um discurso do papa.

O papa João Paulo II iniciou a tradição das orações em Assis, em 1986. Fonte: Associated Press.