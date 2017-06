Papa e Merkel falam sobre meio ambiente e terrorismo

O papa Francisco recebeu neste sábado em audiência a chanceler alemã Angela Merkel, com quem falou da situação internacional, incluindo questões como ameaças de terrorismo e mudança climática.

O sumo pontífice e a chefe de Governo “estão de acordo quantro à necessidade de dedicar especial atenção à responsabilidade da comunidade internacional na luta contar a pobreza e a fome, a ameaça global do terrorismo e a mudança climática”, assinala o comunicado do Vaticano.

Merkel, recebida pelo Papa pela quarta vez, passou 40 minutos com Francisco, com quem também tratou questões de interesse comum, em particular a próxima cúpula do G20 em Hamburgo, em julho, que se centrará no clima e energia.

Merkel afirmou depois aos jornalistas que também conversou com Francisco sobre imigração e a necessidade de um mundo multilateral.