Pão de Acúcar: Ourinvest pede arbitragem para discutir locação de imóveis

O Grupo Pão de Açúcar recebeu notificação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá sobre um pedido de instauração de arbitragem pedido pelo Banco Ourinvest, que representa o Fundo de Investimento Imobiliários Península, para discutir os valores dos aluguéis pagos pela rede varejista em imóveis de propriedade do fundo.

Os contratos foram celebrados em 2005, e segundo o GPA, asseguram o uso e exploração comercial por 20 anos, renováveis por mais 20 anos, a critério exclusivo do Grupo. Além disso, os contratos regulam o cálculo dos valores de locação.

Segundo o GPA, o procedimento de arbitragem trata de questões derivadas da aplicação dos contratos, e não afeta a continuidade dos aluguéis. No comunicado, o Pão de Açúcar diz que, em seu entendimento, as pretensões do Península são “infundadas”, e que terá uma decisão favorável no julgamento da questão. Os termos e desdobramentos do procedimento estão submetidos à obrigação de confidencialidade, diz o GPA.