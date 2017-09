Palmeiras se acerta com o Barcelona e segura zagueiro Mina até o meio de 2018

O Palmeiras definiu com o Barcelona os detalhes da transferência do zagueiro Mina. O jogador colombiano irá para o clube espanhol na metade do próximo ano. A época da transferência já havia sido acertada em um pré-acordo feito entre os clubes no primeiro semestre e foi sacramentada na última semana, durante viagem do diretor de futebol do time alviverde, Alexandre Mattos, à Europa.

O Barcelona pagará 9 milhões de euros (cerca de R$ 33,5 milhões) pelo defensor, contratado no ano passado pelo Palmeiras por R$ 11 milhões.

Segurar Mina sempre foi o objetivo do Palmeiras desde o início das negociações. Naquela época, a necessidade de segurar o zagueiro dava-se, principalmente, pelo fato de a equipe estar envolvida na Copa Libertadores. Inicialmente, o Barcelona queria contar com o colombiano a partir de janeiro de 2018. Mas acabou aceitando adiar a sua chegada até a metade do ano que vem.

Mesmo conseguindo manter Mina por aproximadamente mais 10 meses, o Palmeiras já contratou zagueiros para repor a perda. As contratações de Juninho, Luan e até de Antonio Carlos tiveram esse propósito.