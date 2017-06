Palmeiras negocia participação na Florida Cup, nos EUA, em janeiro de 2018

O Palmeiras negocia com a organização da Florida Cup a participação na edição de 2018 do torneio, disputado no mês de janeiro nos Estados Unidos. Após pleitear nos últimos anos a inclusão entre os times que vão jogar a competição, a diretoria conseguiu avançar nas conversas e deve enviar a equipe à Flórida no ano que vem durante a pré-temporada. A informação foi publicada inicialmente pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

A Florida Cup é disputada desde 2015 nos Estados Unidos e em todas as edições anteriores teve a presença do Corinthians. Neste ano, o São Paulo foi a novidade na competição e na final venceu nos pênaltis o próprio clube alvinegro.

Nesta última pré-temporada, o Palmeiras preferiu permanecer em São Paulo para o elenco ficar concentrado nas novas instalações de Academia de Futebol. A equipe realizou dois amistosos antes da estreia em jogos oficiais, mesmo número de compromissos que deve fazer nos Estados Unidos em caso de participação na Florida Cup. Um dos atrativos da participação na competição é a oportunidade de internacionalizar a marca do clube.