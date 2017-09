Palmeiras deve receber R$ 1 milhão por contratação feita pelo Real Madrid

Uma contratação feita pelo Real Madrid e revelada nesta quarta-feira pelo jornal espanhol Marca vai trazer dinheiro para o Palmeiras. O clube deve receber R$ 1 milhão por ter sido durante um mês o time onde o atacante Rodrigo Farofa, de 17 anos, atuou cedido por empréstimo pelo Novorizontino apenas para a disputa do Mundial de Clubes da categoria, disputado na Espanha.

O jogador do Novorizontino só foi para o Palmeiras para suprir a ausência do paraguaio Aníbal, que se ausentou do clube e não jogou o torneio por estar em preparação com a sua seleção para a disputa do Mundial da categoria, em outubro, na Índia. O valor a ser recebido pelo Palmeiras por Rodrigo é referente à taxa de exposição que ele conseguiu pelo clube.

O atacante de 17 anos disputou cinco partidas e anotou cinco gols pelo Palmeiras. O time alviverde tinha a preferência de compra dele até setembro. Segundo o Marca, Rodrigo vai se juntar ao plantel principal do Real Madrid apenas daqui um ano. Até lá, ele vai ficar na equipe B do clube, o Castilla.