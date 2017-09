País tem caminhado apesar da política, diz Navarro, da Vivo

O diretor presidente da Telefônica Vivo, Eduardo Navarro, evitou fazer comentários sobre as novas denúncias contra o presidente da República, Michel Temer, mas afirmou que acredita na evolução da economia brasileira apesar das turbulências do governo federal. “O país tem caminhado apesar da política”, afirmou em entrevista ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, durante evento promovido pela Revista IstoÉ Dinheiro com empresários.

Na visão de Navarro, o Brasil tem demonstrado que tem instituições sólidas, mais fortes que as pessoas nos seus cargos. Além disso, apontou as melhoras contínuas nos indicadores de inflação, juros e Produto Interno Bruto, o que sinaliza tendência de melhora da economia nacional.

O executivo esteve nesta quinta-feira, 14, em Brasília numa reunião setorial com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes. Segundo Navarro, o ministro prometeu dar celeridade à avaliação do PLC 79, que altera o marco regulatório das telecomunicações. “O projeto é fundamental para destravar investimentos no setor”, frisou Navarro.