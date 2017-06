Padilha e Moreira Franco publicam vídeos em rede social comemorando o PIB

Seguindo estratégia do presidente Michel Temer que, logo cedo, publicou nota em sua conta no Twitter comemorando o resultado positivo do PIB, os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria Geral, Moreira Franco, também exaltaram nas redes sociais o crescimento de 1% do PIB, no primeiro trimestre, reiterando que “a recessão acabou”. “Parabéns ao povo brasileiro que junto com todos nós, do governo, conseguimos enfrentar esta crise, as dores desta crise, estamos saindo dela e vamos construir um futuro melhor”, disse o ministro Moreira Franco.

Padilha, por sua vez, fez questão de agradecer a contribuição das quatro milhões de famílias da agricultura familiar para este resultado. “A agricultura familiar contribuiu bastante sim, com todo esforço do nosso pequeno agricultor para que este PIB do primeiro trimestre do ano de 2017 fosse de crescimento de 1% para todos os brasileiros”, postou o ministro, depois de lembrar que, na quarta-feira, o governo federal liberou R$ 30 bilhões para investimentos no setor.

Segundo ele, este é um plano amplo porque é na agricultura familiar que está a origem dos produtos que abastecem a mesa do brasileiro e argumentou que este reforço à agricultura familiar ajuda a manter os jovens no campo.

Apesar da comemoração com o PIB, que é parte da estratégia do governo em tentar reverter o quadro negativo pós delações dos dirigentes do grupo J&F, grande parte da influência do crescimento da economia, segundo analistas, está relacionada a fatores temporários como da safra recorde que irá impulsionar o PIB da agropecuária.

Mesmo assim, Temer comemorou os números e quer que todos os seus ministros divulguem este dado positivo na tentativa de levar ao campo político dados mais positivos, pois considerou “expressivo” o crescimento de 1,0% no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre de 2016, interrompendo um ciclo de oito quedas trimestrais consecutivas.

“Finalmente podemos dizer com muito orgulho, muita satisfação e sobretudo muita esperança no futuro, que a recessão acabou”, afirmou Moreira Franco. “Agora temos condição de começar, de fato, a travessia da ponte para o futuro”, emendou ele, fazendo questão de “parabenizar” o povo brasileiro que, ao lado do governo, enfrentou a crise. “Pela segunda vez temos crescimento do PIB positivo e agora temos condição de começar, de fato, a travessia da ponte para o futuro, e esta ponte nos levará a um futuro que terá como característica ampla e generosa geração de emprego e renda, para que brasileiros possam novamente construir suas vidas, ter ganhos, ter esperança”, disse Moreira, fazendo uma referência ao programa de governo de Temer e do PMDB, que se chama “Ponte para o futuro”.