Pablo treina e é relacionado no Corinthians para enfrentar o Atlético-GO

O zagueiro Pablo participou normalmente do treino do Corinthians neste sábado e deve começar entre os titulares o duelo contra o Atlético-GO, no domingo, às 16h, no estádio Serra Dourada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador desfalcou o time alvinegro no triunfo sobre o Vitória por 1 a 0 no último domingo por conta de dores na coxa direita. Durante a semana, ele participou normalmente das atividades. Na sexta-feira, no entanto, voltou a reclamar do problema.

Apesar de ter sido relacionado, Pablo fará mais um teste antes da partida para saber se terá condições de entrar em campo. Caso seja vetado pelo departamento médico, Léo Santos formará a dupla de zaga com Pedro Henrique.

No trabalho deste sábado, o técnico Fábio Carille dividiu a atividade em dois períodos. Na primeira parte, os jogadores realizaram um trabalho em campo reduzido. Na sequência, o treinador separou os prováveis titulares e realizou um treino à parte. O Corinthians deve entrar em campo com: Cássio; Fagner, Pablo, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho e Jadson; Romero e Jô.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter.

Laterais: Fagner, Guilherme Arana e Moisés.

Zagueiros: Pablo, Léo Santos e Pedro Henrique.

Volantes: Camacho, Fellipe Bastos, Gabriel, Maycon e Paulo Roberto.

Meias: Jadson, Marquinhos Gabriel, Pedrinho e Rodriguinho.

Atacantes: Clayton, Jô, Kazim, Clayson e Romero.