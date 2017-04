Pablo dá susto em treino, mas não preocupa Corinthians para a final

O técnico Fábio Carille levou um grande susto neste sábado, no último treino do Corinthians antes da primeira partida da final do Campeonato Paulista. O zagueiro Pablo sofreu uma pancada no pé esquerdo e teve de deixar a atividade mais cedo. A contusão, no entanto, não foi grave e ele deve participar do confronto diante da Ponte Preta, em Campinas.

Pablo sofreu um choque durante um treino técnico em campo reduzido, com titulares e reservas. Ele foi atendido pelo médico Julio Stancati e, em seguida, participou de um trabalho específico de bolas paradas.

No meio da atividade, o zagueiro tirou a chuteira e deixou o gramado. Peça fundamental no forte esquema defensivo montado por Carille, Pablo fez tratamento na parte interna do CT Joaquim Grava, mas sua situação não preocupa para o primeiro jogo da final. No treinamento, ele foi substituído por Pedro Henrique.

Por volta das 20h, a delegação corintiana viaja a Campinas para o primeiro jogo da decisão estadual. A formação deve ser a mesma confirmada pelo técnico Fábio Carille na sexta-feira: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.