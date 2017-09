Pabllo Vittar deve fazer participação no show de Fergie

Os fãs de Pabllo Vittar, que queriam vê-la junto a Lady Gaga no Palco Mundo, agora anseiam por assisti-la ao lado de Fergie, que canta neste sábado, 16, a partir das 22h35.

A participação especial não foi divulgada pela organização do festival, mas extraoficialmente a presença de Pabllo, que na sexta-feira da abertura roubou a cena na Cidade do Rock, é dada como certa – e muito aguardada.

Com o cancelamento do show de Lady Gaga, na quinta-feira, fãs de Pabllo chegaram a fazer campanha por sua presença no Palco Mundo. Seguidores de Anitta, com quem a cantora fez parceria recente, também fizeram campanha para tê-la no Rock in Rio.