Ouro fecha em queda em NY, pressionado pelo dólar mais forte

O ouro fechou em baixa nesta quinta-feira, 8, pressionado pelo dólar mais forte. O contrato enfrenta um patamar de resistência, mantendo-se abaixo de US$ 1.300 a onça-troy.

O ouro para entrega em agosto fechou em queda de US$ 13,70 (1,06%), a US$ 1.279,50 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O dólar ganhou força ante algumas moedas de países desenvolvidos, como o iene e o euro, e também ante algumas divisas emergentes e commodities. No caso de valorização do dólar, o ouro, cotado nesta divisa, fica mais caro para os detentores de outras moedas, o que reduz o apetite dos investidores.

O dia foi marcado por incertezas para os investidores, que monitoraram a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), a eleição geral do Reino Unido e o depoimento ao Senado americano de James Comey, ex-diretor do FBI. Fonte: Dow Jones Newswires