Ouro fecha em alta, recuperando parte das perdas recentes

O contrato futuro de ouro fechou em alta nesta sexta-feira, 16, em um movimento de correção, ao recuperar parte das perdas recentes após o aperto monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para agosto fechou em alta de 0,15%, a US$ 1.256,50 por onça-troy.

A decisão do Fed de elevar as taxas dos juros para a faixa entre 1% e 1,25% fez com que o ouro atingisse o menor nível em três semanas. A instituição também expressou confiança na estabilidade da economia dos EUA, fazendo com que o dólar e os juros dos Treasuries operassem em alta na quinta-feira.

No entanto, dados negativos da economia americana pesaram sobre o dólar, colocando dúvidas sobre a possibilidade de um novo aperto monetário pelo Fed ainda neste ano e em 2018.

Como o ouro é cotado em dólar, os preços do metal precioso costumam subir quando o dólar recua. Fonte: Dow Jones Newswires.