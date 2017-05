Ouro fecha em alta, diante de cautela com turbulência política nos EUA

O ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 11, com investidores mostrando-se cautelosos em meio a novos temores ante a turbulência política nos Estados Unidos, após o presidente Donald Trump despedir inesperadamente o diretor do Escritório Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês), James Comey, na terça-feira.

O ouro para entrega em junho fechou com avanço de US$ 5,30 (0,43%), a US$ 1.224,20 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Alguns investidores compram ouro durante períodos de aumento na incerteza, com a avaliação de que o metal manterá seu valor melhor em momentos turbulentos, em comparação com outros ativos.

Por outro lado, os sinais de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deve elevar os juros neste mês pressionam o metal, que enfrenta dificuldades para competir com investimentos que pagam retorno (yield) quando os custos de empréstimo sobem.

“O preço permanecerá fraco a menos que nós tenhamos algum tipo de história assustadora a atingir o mercado”, apontou o analista David Govett, da Marex Spectron. “Com Trump na Casa Branca, isso obviamente é totalmente possível”, avaliou ele. Fonte: Dow Jones Newswires.