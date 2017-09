Os maiores e os menores animais enfrentam maior risco de extinção

Tanto os maiores quanto os menores animais do mundo enfrentam um maior risco de extinção devido às atividades humanas, disseram pesquisadores nesta segunda-feira.

As pessoas são a maior ameaça à sobrevivência das grandes criaturas, como o tubarão-baleia, o esturjão-atlântico, a avestruz-da-Somália, a salamandra-gigante-da-China e o dragão-de-Komodo, segundo o estudo publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

Grandes vertebrados são muitas vezes pescados e caçados como capturas acessórias não intencionais.

“Muitas das espécies maiores estão sendo mortas e consumidas pelos seres humanos”, disse o autor principal do estudo, William Ripple, professor de Ecologia na Universidade do Estado de Oregon.

“Cerca de 90% de todas as espécies ameaçadas com mais de um quilograma estão ameaçadas pela captura”, disse.

Enquanto isso, as ameaças aos animais menores – aqueles que pesam menos de 77 gramas – também são bastante altas, devido principalmente à perda de habitat.

“As espécies pequenas que necessitam habitats de água doce estão especialmente ameaçadas”, diz o texto.

Perder as maiores e menores espécies pode afetar ecossistemas inteiros.

A menos que as coisas mudem, as atividades impulsionadas pelo homem eliminarão grandes e pequenas criaturas de tal forma que “a estrutura da vida em nosso planeta será fundamentalmente reordenada”, disse o estudo.

Saber quais criaturas estão em risco pode ajudar a direcionar os esforços de conservação, disseram pesquisadores.

O estudo foi baseado na análise de mais de 27.000 espécies de animais vertebrados avaliadas pela Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza.