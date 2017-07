Os homens de confiança de Temer que estão sob investigação da Justiça Geddel Vieira Lima é o segundo ministro de Temer a ser preso; confira outros nomes de confiança do presidente que estão sendo investigados pela Justiça

No final da tarde dessa segunda-feira (03), o ex-ministro da Secretaria de Governo Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) foi preso pela Polícia Federal na Bahia e levado para a superintendência da PF em Brasília na manhã dessa terça-feira (04).

Geddel foi preso preventivamente pela Operação Cui Bono, suspeito de receber propina para liberação de crédito da Caixa Econômica entre 2011 e 2013, quando foi vice-presidente de Pessoa Jurídica da Caixa.

No pedido enviado à Justiça, a PF e o MPF sustentam que Geddel tem agido para atrapalhar as investigações com o objetivo de evitar acordo de delação premiada do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha e do doleiro Lúcio Funaro.

Ao tomar posse em 12 de maio de 2016, Temer teve Geddel ao seu lado, sendo um dos principais nomes do partido. Até que, em novembro, Geddel pediu demissão do cargo de ministro após a repercussão das declarações do ex-ministro da Cultura Marcelo Calero, que o acusou de pressioná-lo para liberar um empreendimento imobiliário em Salvador — embargado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Mesmo após deixar o cargo de ministro, Geddel continuou sendo um dos principais articuladores do PMDB no governo Temer e sua prisão eleva ainda mais a pressão sob o presidente, às vésperas de apresentar sua defesa na acusação de corrupção passiva.

Mas não foi só Geddel que esteve ao lado de Temer durante a posse e que passou por problemas com a Justiça. Relembre na galeria de imagens outros nomes em cargos de confiança do atual governo que foram presos ou têm investigação em andamento.