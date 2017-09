Os “Falantes” de Daniel Ayres

Cantor, compositor, arranjador e multi-instrumentista, Daniel Ayres é um artista que parece priorizar os trabalhos coletivos. Palavra Cantada, Grupo Batuntã e Duo Badulaque são alguns dos projetos com os quais ele está envolvido. Mas nem essa agenda intensa o priva de se dedicar às composições próprias e ao trabalho solo. É esse o caso do CD “Falantes”, considerado um dos vinte melhores da música brasileira em 2016 pelo site Embrulhador – ainda que a divulgação tenha sido feita apenas no BandCamp.

Na semana passada, Daniel levou o trabalho para o palco da casa de shows paulistana Tupi or not Tupi. O CD traz 11 canções de Daniel, duas parcerias com Zé Tatit e, além da voz, os dedos do compositor ao piano, baixo, violão, teclados e percussão. A faixa-título, um reggae em clima de suspense que fala da magia que é a propagação sonora por auto-falantes, traz o cantor em um registro quase oclusivo, contrastando com a impostação de “São Paulo me chama”, levada em voz e violão na qual o autor mostra mais dramaticidade como intérprete. Ouça três faixas de “Falantes” na playlist Sons da Semana e assista ao clipe de “Pra Dançar”, do Duo Dadulaque, que Daniel Ayres forma com Julia Pittier.