Os dirigentes mais jovens em sistemas democráticos

O presidente francês recém-eleito, Emmanuel Macron, de 39 anos, tornou-se neste domingo (7) um dos líderes mais jovens de uma democracia.

Conheça algumas dessa personalidades na relação abaixo:

– Jovens no poder

Vários dos atuais dirigentes mundiais chegaram ao poder quando eram jovens, embora a maioria tenha passado dos 40:

– Hungria: Viktor Orban assumiu o cargo de primeiro-ministro em 1998, com 35 anos. Perdeu o poder e voltou a conquistá-lo em 2010.

– Bélgica: Charles Michel se tornou, em 2014, chefe de governo de seu país, aos 38 anos.

– Ucrânia: Volodimir Groisman tomou posse como primeiro-ministro em 2016, aos 38 anos.

– Grécia: Alexis Tsipras foi nomeado primeiro-ministro em 2015, com 40 anos.

– Tunísia: Youssef Chahed foi nomeado primeiro-ministro em 2016, com 40 anos.

– Canadá: o primeiro-ministro Justin Trudeau chegou ao poder em 2015, aos 43 anos.

– Polônia: Andrzej Duda se tornou presidente em 2015, aos 43 anos.

– Equador: Rafael Correa foi eleito presidente em 2006, aos 43 anos.

– Geórgia: Guiorgui Margvelachvili foi eleito presidente, com 44 anos, em 2013.

– Ex-dirigentes

Outros jovens dirigentes que perderam o poder recentemente:

– Estônia: Taavi Roivas se tornou presidente em 2014, aos 34 anos, permanecendo no cargo até 2016.

– Kosovo: Atifete Jahjaga tinha 36 anos, quando se tornou presidente de seu país, em 2011. Seu mandato foi até 2016.

– Itália: Matteo Renzi começou a dirigir o governo da Itália em 2014, com 39 anos, e permaneceu no cargo até 2016.

– Reino Unido: David Cameron tinha 43 anos, quando chegou a Downing Street em 2010. Ficou até 2016.

– Veteranos

Felipe González se tornou presidente do governo espanhol com 40 anos, em 1982, enquanto Tony Blair tomou posse como premiê britânico em 1997, aos 43 anos.

Benazir Bhutto assumiu o cargo de primeira-ministra do Paquistão, aos 35 anos, em 1988. Já o francês Laurent Fabius dirigiu o governo em 1984, com 37 anos.

Os americanos Theodore Roosevelt e John F. Kennedy se tornaram presidentes com 42 e 43 anos, respectivamente.

Alan García tinha 36 anos, quando tomou posse pela primeira vez como presidente do Peru, em 1985. Martín Torrijos assumiu em 2004 a presidência do Panamá, aos 40 anos, mesma idade de Carlos Salinas de Gortari quando chegou ao poder no México em 1998.

Já Hugo Chávez tinha 44 anos, quando assumiu a presidência na Venezuela.

À margem dos governos democráticos, dirigentes como o norte-coreano Kim Jong-un e o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al-Thani, têm 34 e 36 anos, respectivamente. E Muamar Kadhafi chegou ao poder na Líbia em 1969, com 27 anos, cinco a menos do que a idade de Fidel Fidel Castro quando foi nomeado primeiro-ministro de Cuba, em 1959.

Charles Louis Napoléon Bonaparte, único presidente da II República francesa até se tornar imperador sob o nome de Napoleão III, era até hoje o mais jovem dirigente francês, com 40 anos, em 1848. Na V República, vigente desde 1958, Valéry Giscard d’Estaing era o chefe de Estado mais novo, com 48 anos, em 1974.