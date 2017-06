Operação policial recupera cargas roubadas em favelas da zona norte do Rio

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro realizada desde as primeiras horas da manhã de hoje (27) nos complexos do Chapadão e da Pedreira, na zona norte da cidade, próximo à Rodovia Presidente Dutra, onde o roubo de cargas é considerado alto, deixou um morto e quatro presos. A ação também se estendeu à favela do Guandu, na Baixada Fluminense.

A finalidade da operação foi o cumprimento de mandados de prisão contra criminosos ligados ao tráfico de drogas, roubos de carga e crimes contra a vida. A polícia apreendeu uma submetralhadora, quatro pistolas automáticas e recuperou três motocicletas roubadas. Uma grande quantidade de carga roubada foi recuperada numa espécie de almoxarifado criado pelos criminosos no Complexo do Chapadão para guardar o material roubado.

Por medida de segurança, mais de 7.500 crianças deixaram de ir às escolas públicas municipais da região.