Onze bancadas votaram fechadas pela cassação de Cunha

Todos os deputados de 11 bancadas votaram em peso pela cassação do ex-presidente Eduardo Cunha (PMDB-RJ), entre eles PT, PSDB e PSB. Também fecharam questão pela perda do mandato do peemedebista o PC do B, PPS, PV, Rede, Psol, PTdo B, PRP e PRTB.

A bancada do PMDB – partido de Cunha – também votou majoritariamente pela cassação. Dos 66 deputados, 52 disseram sim. Houve, no entanto, dez ausências e três deputados optaram por se abster da votação. O único que votou contra foi Carlos Marum (MS).

O PSD, DEM, PP e o PR também tiveram altas taxas de deputados que disseram sim à cassação: 94%, 93%, 83% e 78%, respectivamente.

O partido mais “fiel” a Cunha foi o PSL. Com dois deputados apenas, um votou contra a cassação (Dâmina Pereira MG) e outro optou por não vir.

Veja abaixo o perfil da votação por bancada:

Partido – tamanho da bancada / como votou / porcentagem de voto pela cassação

1 PT – 58 deputados / 58 sim / 100%

2 PSDB – 50 deputados / 50 sim / 100%

3 PSB – 33 deputados / 33 sim / 100%

4 PCdoB – 11 deputados: 11 sim 100

5 PPS – 8 deputados / 8 sim / 100%

6 PV – 6 deputados / 6 sim / 100%

7 PSOL – 6 deputados / 6 sim / 100

8 Rede – 4 deputados / 4 sim / 100%

9 PTdoB – 3 deputados / 3 sim / 100%

10 PRP – 1 deputado / 1 sim / 100%

11 PRTB – 1 deputado / 1 sim / 100%

PMDB – 66 deputados / 52 sim / 10 ausências / 3 abstenções / 1 não / 79%

PP – 47 deputados / 39 sim / 5 ausências / 2 abstenções / 1 não / 83%

PR – 42 deputados / 32 sim / 5 ausências / 2 abstenções / 2 não / 78%

PSD – 35 deputados / 2 ausências / 33 sim / 94%

DEM – 27 deputados: 25 sim, 1 ausência e Rodrigo Maia (RJ) / 93%

PRB – 22 deputados / 21 sim / 1 ausência / 95%

PDT – 19 deputados: 18 sim, 1 ausência / 95

PTB – 18 deputados / 13 sim/ 5 ausências / 72%

Solidariedade – 14 deputados / 12 sim / 1 ausência / 1 não / 86%

PTN – 13 deputados / 9 sim / 3 ausências / 1 não / 69%

PROS – 7 deputados / 5 sim / 2 ausências / 71%

PSC – 7 deputados / 2 ausências, 1 abstenção, 2 não, 2 sim / 28%

PHS – 7 deputados: 2 ausências / 57%

PEN – 3 deputados: 2 sim, 1 ausência / 66%

PMB – 2 deputados / 1 sim, 1 ausente / 50 %

PSL – 2 deputados / 1 abstenção / 1 não / 0%