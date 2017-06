ONU preocupada com escalada de violência na Síria

A ONU expressou nesta segunda-feira profunda preocupação com o risco de uma escalada da violência na Síria depois que forças dos Estados Unidos derrubaram um avião de guerra sírio e o Irã lançou mísseis sobre uma base do grupo Estado Islâmico no leste do país.

O porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarric, disse que as Nações Unidas não pôde confirmar de forma independente a derrubada no domingo do jato sírio perto do reduto do EI no leste da Síria ou a afirmação de que o Irã lançou seis mísseis em uma base do grupo extremista na província de Deir Ezzor.

Os incidentes “aumentam em geral nossa profunda preocupação sobre o risco de um possível erro de cálculo e escalar no conflito na Síria”, disse Dujarric.

“Acreditamos que este risco aumenta quando os esforços para combater o Daesh e outros grupos terroristas não se combinam com a busca de uma solução política global do conflito sírio”, acrescentou.

O Daesh é o acrônimo do grupo Estado Islâmico.

Os Guardiães da Revolução do Irã, exército de elite do regime, reafirmaram nesta segunda-feira que os mísseis disparados do território iraniano destruíram com sucesso posições do EI na Síria.