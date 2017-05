ONU pede que Coreia do Norte pare com seus testes de mísseis

A ONU pediu nesta segunda-feira que a Coreia do Norte pare com seus testes de mísseis balísticos que “ameaçam a segurança regional e internacional”.

“Está claro que a Coreia do Norte desafia abertamente as resoluções do Conselho de Segurança acelerando suas atividades balísticas”, afirmou o porta-voz da ONU, Stephan Dujarric, em reação aos recentes disparos de mísseis norte-coreanos.

Pyongyang deve ainda “planejar a retomada de um diálogo significativo”.

A Coreia do Norte afirmou nesta segunda-feira que disparou com sucesso um míssil de médio alcance, desafiando as sanções das Nações Unidas.

As resoluções da ONU proíbem toda atividade nuclear ou balística de Pyongyang, que é alvo de uma série de sanções que os Estados Unidos querem reforçar.

A pedido de Washington, Seul e Tóquio, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança está prevista para terça-feira.

Além disso, o governo americano negocia com Pequim, único aliado de de Pyongyang, uma nova resolução aumentando a pressão sobre o regime comunista.

A Coreia do Norte realizou uma dezena de disparos de mísseis desde o início do ano e avança a largos passos na direção no desenvolvimento de um míssil intercontinental (ICBM) capaz de atingir território americano.