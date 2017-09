ONU: Melania Trump é criticada em redes sociais por vestido pink

A primeira-dama americana, Melania Trump, foi alvo de críticas nas redes sociais nesta quarta-feira (20) por causa do vestido pink da marca espanhola Delpozo que vestiu durante um almoço na ONU com cônjuges de líderes mundiais.

O chamativo vestido de 3.000 dólares e mangas bufantes do estilista catalão Josep Font, conhecido por suas peças arquitetônicas e com formas estruturais, não agradou aos internautas, que a criticaram.

“O que aprendi hoje com a Melania Trump: nunca se vista como um balão pink”, escreveu no Twitter um dos usuários que a criticaram. “Preciso de óculos de sol para conseguir assistir ao discurso de Melania na ONU. Não sei se ela está usando um vestido ou se está dentro de uma lâmpada neon”, disse outro.

Os looks da ex-modelo eslovena são observados por todo o mundo, principalmente após se tornar primeira-dama, e já foram alvos de diversas críticas, como na vez em que usou um par de sapatos de salto agulha ao visitar em agosto as vítimas do furacão Harvey no Texas.

A terceira esposa de Donald Trump, de 47 anos, fez um discurso de alguns minutos focado justamente na luta contra o bullying, antes do início de um almoço para mais de 100 convidados que ocorreria devido a Assembleia Geral da ONU.

A primeira-dama já havia usado vestidos de Delpozo duas vezes, por exemplo na viagem que fez à Polônia em julho desse ano, que lhe rendeu vários elogios.