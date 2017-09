ONU aprova por unanimidade novas sanções contra Coreia do Norte

O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta segunda-feira por unanimidade uma nova resolução de sanções contra a Coreia do Norte após seu sexto teste nuclear, efetuado em 3 de setembro.

Com o apoio de China e Rússia, o Conselho aprovou a iniciativa dos Estados Unidos com voto favorável dos 15 membros de proibir as exportações têxteis e restringir o envio de derivados de petróleo para a Coreia do Norte.