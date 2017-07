Olivier Lapidus nomeado para direção da maison Lanvin

O inovador estilista francês Olivier Lapidus, de 59 anos, será nomeado diretor artístico da Lanvin, maison mais antiga da França, disseram nessa segunda-feira em entrevista à AFP pessoas próximas aos estilista.

Essas pessoas confirmaram as informações publicadas pelos site especializado WWD.

A maison Lanvin, fundada por Jeanne Lanvin em 1889, deve anunciar oficialmente a nomeação nessa terça-feira.

Contactada pela AFP, a marca não quis comentar.

Olivier Lapidus, precursor da moda que incorpora tecnologia de ponta, vai substituir Bouchra Jarrar, nomeada em março de 2016 para as coleções femininas da marca.

Sua saída foi anunciada na última quinta-feira como uma decisão “de comum acordo” e segundo pessoas próximas ao estilista, Lapidus vai começar a trabalhar “rapidamente”.

Lapidus é neto do estilista russo Ted Lapidus, que marcou a moda da década de 1960 e 1970 com propostas unissex e looks de estilo safári.

Olivier Lapidus deixou a empresa da família há 17 anos para fundar a sua própria marca baseada na cultura digital.

Sua marca, ‘Création Olivier Lapidus’ é centrada no princípio de “Ver agora, comprar agora” (See Now, Buy Now) e oferece aos clientes a possibilidade de comprar imediatamente a coleção, que fica exposta online.

Pessoas próximas ao estilista afirmam que ele vai manter a sua empresa.

Na década de 1990, Olivier Lapidus começou a defender a ideia de uma mistura entre a Alta-Costura, de caráter artesanal, e os laboratórios de pesquisa industrial. Dessa proposta surgiram vestidos com painéis solares, feitos de fibra de frutas, e roupas que incorporavam pó de pedras preciosas.

Essa tendência permitiu ao estilista patentear várias ideias e o transformou em um pioneiro nesse campo, mas suas criações nem sempre foram bem recebidas pela imprensa.