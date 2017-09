Oi e suas empresas em recuperação têm geração de caixa operacional negativa

A Oi e suas empresas em recuperação judicial registraram geração de caixa operacional líquida negativa em R$ 175 milhões no mês de julho, segundo relatório mensal apresentado pelo administrador judicial. Em junho, o resultado havia sido positivo em R$ 266 milhões.

Segundo o relatório, os recebimentos tiveram alta de R$ 192 milhões em junho, enquanto os pagamentos e investimentos subiram R$ 633 milhões no mesmo mês.

A tele registrou R$ 2,755 bilhões em pagamento em julho. A Oi destaca os Serviços de Uso de Rede, com aumento de R$ 120 milhões no volume em julho, para R$ 226 milhões. No relatório, a companhia afirma que este movimento é reflexo da sazonalidade deste segmento. Os recebimentos de clientes caíram 0,8%, ou R$ 15 milhões, na comparação mensal. A Oi atribui esse recuo à igualdade de dias úteis nos dois meses.

Em relação aos pagamentos, o total ficou em R$ 2,45 bilhões, aumento de R$ 483 milhões em relação a junho. De acordo com o relatório, a rubrica Fornecedores de Materiais/Serviços foi a principal responsável pelo maior fluxo de pagamentos, com crescimento de 46%, totalizando R$ 1,668 bilhão. Para este item, a Oi explica que houve um aumento nos pagamentos intercompany, operação que é usual na tele.

Já na rubrica Tributos, houve uma queda de 7% no total de pagamentos, para o total de R$ 626 milhões em julho. Isso em decorrência das compensações no pagamento de impostos na Copart 4 e Copart 5, que estão em recuperação judicial, referentes a créditos tributários obtidos pela correção do valor da receita de aluguel.

Foram realizados R$ 480 milhões em investimentos em julho, volume 45% maior que o registrado no mês anterior. O maior aumento foi registrado na Oi Móvel, de R$ 73 milhões, para R$ 202 milhões.

Com esses números, o caixa financeiro da Oi fechou o mês de julho em R$ 7,179 bilhões, ante R$ 7,299 bilhões ao fim de junho. As operações financeiras tiveram resultado positivo de R$ 55 milhões, ante R$ 44 milhões em junho.

Pharol

A Bratel, subsidiária da maior acionista da Oi, a Pharol (ex-Portugal Telecom), informou nesta sexta-feira, 15, uma reorganização societária que vai resultar na transferência de todas as suas ações da Tele de sua subsidiária holandesa, a Bratel B.V., para a Bratel S.À R.L, sediada em Luxemburgo.

Hoje, já foram transferidas 128.213.478 ações ON da Oi para a sede de Luxemburgo, que correspondem a 15,53% do capital social da tele brasileira. As outras 55.448.726 ações, ou 6,71% do capital, terão a transferência concluída nos próximos dias. A Pharol tem 22,4% do capital da Oi.