Oeste vence, afunda o Náutico e segue na busca pelo G4 da Série B

O Oeste confirmou a boa fase na tarde deste sábado ao derrotar o Náutico por 1 a 0, em partida realizada na Arena Barueri, pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time paulista continuou sua saga para tentar se aproximar do G4, área de acesso à elite nacional, a equipe pernambucana se afundou na zona de rebaixamento.

O Oeste vem de quatro jogos sem derrotas, sendo três triunfos consecutivos, ficando assim com 37 pontos, a três do G4. De outro lado, o Náutico continua sem ter uma sequência positiva e fica na vice-lanterna, com 20. O primeiro fora do descenso, o Luverdense, soma 27.

Em meio aos lampejos do Náutico, o primeiro tempo foi todo do Oeste. Logo aos seis minutos, Raphael Luz tentou cruzar para Danielzinho, mas Jeferson antecipou para fazer a defesa. O goleiro se atrapalhou e só não tomou o gol, pois Feliphe Gabriel afastou o perigo.

O Oeste, em jogadas com velocidade, chegou com Mazinho e Gabriel Vasconcelos, mas pecou na pontaria para superar o goleiro Jeferson, que estava claramente nervoso durante o jogo. A situação do time pernambucano piorou ainda mais aos 43 minutos, quando Ávila, dois minutos após levar o amarelo, colocou a mão na bola para impedir um contra-ataque da equipe adversária e acabou expulso.

Com um a mais, o time paulista tomou conta do jogo e criou inúmeras oportunidades para abrir o placar. Aos quatro minutos, Daniel Borges cruzou para Gabriel Vasconcelos, que desviou para Raphael Luz. O meia pegou de voleio e exigiu uma grande defesa de Jeferson.

Mas, aos 26 minutos, não teve jeito. Danielzinho colocou a bola na cabeça de Robert. O atacante testou firme para abrir o marcador na Arena Barueri. O segundo só não saiu logo depois, pois Jeferson segurou o arremate do ex-palmeirense Mazinho.

O Náutico só foi chegar com perigo no segundo tempo aos 39 minutos. Manoel cruzou para William Schuster, que desviou para fora. Este foi o último suspiro do time pernambucano, que não encontrou forças para buscar o empate.

Na próxima rodada, o Oeste enfrenta o Luverdense na sexta-feira, às 21h30, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). No dia seguinte, o Náutico recebe o Internacional, às 16h30, no Luiz Lacerda, em Caruaru (PE).

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 0 NÁUTICO

OESTE – Rodolfo; Daniel Borges, Joílson, Leandro, Guilherme Romão; Lídio (Robert) e Betinho; Mazinho, Raphael Luz (Fabrício) e Danielzinho; Gabriel Vasconcelos (Jheimy). Técnico: Roberto Cavalo.

NÁUTICO – Jefferson; Joazi, Aislan, Feliphe Gabriel e Ávila; Amaral, Diego Miranda (Vinícius), Giovanni; Rafinha (William Schuster), William (Manoel) e Gilmar. Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS – Robert, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Joilson e Robert (Oeste); Jeferson e Diego Miranda (Náutico).

CARTÃO VERMELHO – Henrique Ávila (Náutico).

RENDA – Não divulgada.

PÚBLICO – 1.620 torcedores.

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).