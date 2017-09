Oeste só empata com Luverdense e deixa de encostar no G4 da Série B

Brigando contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Luverdense ficou no empate sem gols, na noite desta sexta-feira, contra o Oeste, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), pela 25.ª rodada.

O resultado não foi bom para o time da casa, que fica na 16.ª colocação com 28 pontos, apenas três a mais do que o Goiás, primeiro time dentro da zona do rebaixamento, mas que tem sete vitórias contra seis do Luverdense, portanto ultrapassa o time mato-grossense se vencer o Paysandu neste sábado. O Oeste, com 38 pontos, perdeu boa chance de se aproximar da disputa por vaga no G4, a zona de acesso. Na sétima colocação, a equipe paulista tem quatro pontos a menos do que o quarto colocado Vila Nova.

O time paulista começou melhor e quase abriu o placar no início em chute de Lídio de fora da área. O volante arriscou de longe e a bola quicou na frente do goleiro Diogo Silva, que ainda conseguiu espalmar de manchete para o travessão.

Na sequência, o Luverdense melhorou e passou a pressionar. A equipe da casa criava as principais chances de gol e só não abriu o placar no primeiro tempo porque o goleiro Rodolfo fez grandes defesas, especialmente em dois chutes de Sérgio Mota.

Na segunda etapa, o ritmo caiu ainda mais. Sem o mesmo ímpeto ofensivo do início do jogo, os dois times fizeram um jogo muito disputado no meio de campo, mas de poucas finalizações. Nos minutos finais, o Luverdense voltou a pressionar e passou perto de abrir o placar. Sérgio Mota invadiu a área e bateu cruzado. A bola já tinha passado pelo goleiro, mas dessa vez foi o lateral Daniel Borges quem evitou que o chute resultasse em gol.

Sem forças para criar mais lances de perigo, o time da casa seguiu rondando a área adversário até o apito final, mas sem conseguir tirar o zero do placar.

Todos os jogos da 26.ª rodada da Série B serão disputados na próxima terça-feira. O Luverdense visita o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, enquanto o Oeste recebe o Londrina na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 0 X 0 OESTE

LUVERDENSE – Diogo Silva; Aderlan, Pablo, William e Paulinho; Guly (Douglas Baggio), Moacir e Marcos Aurélio (Léo Cereja); Rafael Ratão, Sérgio Mota e Roni (Alfredo). Técnico: Júnior Rocha.

OESTE – Rodolfo; Daniel Borges, Joilson, André Vinícius e Guilherme Romão; Betinho, Lídio, Raphael Luz (Fabrício) e Mazinho; Robert (Gabriel Vasconcelos) e Danielzinho. Técnico: Roberto Cavalo.

ÁRBITRO – Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÃO AMARELO – Pablo (Luverdense).

RENDA – R$ 10.290.

PÚBLICO – 1.130 pagantes.

LOCAL – Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).