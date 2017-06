Oeste empata com Luverdense e completa 4º jogo seguido sem derrota na Série B

O Oeste não conseguiu manter os 100% de aproveitamento na Arena Barueri, mas chegou ao quarto jogo invicto no Campeonato Brasileiro da Série B com o empate sem gols diante do Luverdense, pela sexta rodada. O público na partida disputada na noite deste sábado mais uma vez foi decepcionante: 971 pagantes.

Antes desse empate, o Oeste havia vencido Criciúma e CRB como mandante. Com nove pontos, o time ainda está distante do G4. O Vila Nova é o quarto colocado, com 11. Já o Luverdense segue sem vencer no campeonato e amarga o penúltimo lugar, com quatro pontos.

Diante de um pequeno público, o Luverdense não demorou para tomar as rédeas da partida e poderia ter aberto o placar já aos 13 minutos, em uma cobrança de falta do canhoto Paulinho, que só não estufou as redes porque o goleiro Rodolfo se esticou todo para desviar.

Mais tarde, aos 34, foi a vez de o volante Ricardo arriscar a finalização da intermediária, mas ver novamente Rodolfo espalmar. Dessa vez, ela ainda tocou no travessão antes de sair pela linha de fundo.

Com o segundo tempo veio também o nervosismo, em um duelo com mais correria e menos tática. O Oeste tinha dificuldade de acertar o último passe e passou a apostar nas bolas paradas, enquanto o Luverdense caiu de produção e demorou para se encontrar. A única oportunidade clara foi em um cruzamento rasteiro de Paulinho para Cléo Silva, que bateu por cima.

O próximo compromisso do Oeste é fora de casa, no Paraná, contra o Londrina no Estádio do Café, às 19h15 de terça-feira. No mesmo dia, o Luverdense recebe o Brasil de Pelotas, às 21h30 na Arena Pantanal. Os jogos são válidos pela sétima rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 X 0 LUVERDENSE

OESTE – Rodolfo; Willian Cordeiro, Joilson, Leandro Amaro e Guilherme Romão; Betinho, Luiz Gustavo (Velicka), Júlio César e Mazinho; Danielzinho (Raphael Luz) e Robert (Erick). Técnico: Roberto Cavalo.

LUVERDENSE – Diogo Silva; Aderlan, Pablo, Neguete e Paulinho; Ricardo, Alaor Júnior (Sérgio Mota) e Moacir; Cléo Silva (Roni), Raphael Macena e Rafael Silva. Técnico: Júnior Rocha.

ÁRBITRO – Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

CARTÕES AMARELOS – Luiz Gustavo (Oeste); Pablo, Paulinho, Rafael Silva, Neguete e Ricardo (Luverdense).

RENDA – R$ 6.785.

PÚBLICO – 971 pessoas.

LOCAL Arena Barueri, em Barueri (SP).