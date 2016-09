Oeste e Tupi empatam sem gols e continuam ameaçados na Série B

Na briga direta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B, Oeste e Tupi ficaram no empate sem gols, nesta noite, no estádio José Liberatti, no fechamento da 26.ª rodada. O resultado foi ruim para ambos que permanecem nas mesmas posições. O time paulista é o 16.º colocado, com 31 pontos, seis na frente do time mineiro, com 25, em 18.º.

O Oeste entrou em campo em má fase, sem vencer há quatro rodadas – com três derrotas e um empate. De outro lado, o Tupi não ganhava há dois jogos e, apesar de uma leve melhora na pontuação, ainda não conseguiu sair da zona de descenso.

O time paulista iniciou o jogo armado no esquema 4-3-3, portanto, em busca do gol. Sem opções, o time mineiro ficou todo atrás no 4-5-1. Apenas o atacante Vinícius Kiss ficaria isolado no ataque do Tupi. Isso porque ele fez um teste antes do jogo para ver se não sentia uma entorse no tornozelo. Mas ficou em campo por apenas sete minutos, quando, machucado foi trocado por Pedrinho.

Em campo aconteceu o que se esperava pelas estratégias dos times. O Oeste só atacou, enquanto o Tupi apenas se defendeu, inclusive sem condições de ligar algum contragolpe. Apesar de toda pressão, o Oeste só ameaçou em um chute de longe de Léo Artur, aos 39 minutos, defendido por Rafael Santos. Nada mais. Foi pouco.

O Oeste demorou para voltar a campo antes do início do segundo tempo, em um indicativo de que foi dada uma grande bronca pelo técnico Fernando Diniz em seus jogadores. Mas quem teve a primeira chance real de gol foi o Tupi, em uma enfiada de Hiroshi para Jonathan, que correu até a grande área e bateu cruzado, porém, para fora, aos cinco minutos. Pouco depois, o Oeste também criou boa oportunidade quando Ricardo Bueno invadiu a grande área, mas demorou para chutar e foi bloqueado pela defesa.

Estes dois lances abriram a perspectiva de que o jogo iria melhorar. Só que isso não aconteceu. O Oeste ficou tocando a bola sem finalizar, enquanto o Tupi só se defendeu para levar um ponto para casa.

Na 27.ª rodada, o Oeste vai enfrentar o Goiás, novamente em casa, sexta-feira, às 21h30. O Tupi volta para Juiz de Fora, onde vai receber o Brasil de Pelotas, sábado, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 X 0 TUPI

OESTE – Felipe Alves; André Castro, Bruno Silva e Felipe Rodrigues; Daniel Simões, Marquinho, Léo Artur e Rodolfo (Pedro Carmona); Mike, Ricardo Bueno (Marcus Vinícius) e Crysan (Wellington). Técnico: Fernando Diniz.

TUPI – Rafael Santos; Douglas, Gabriel Santos, Thiago Sales e Luiz Paulo; Renan Teixeira, Recife, Octávio, Hiroshi (Thiago Spindola) e Jonathan; Vinícius Kiss (Pedrinho – Igor). Técnico: Estevam Soares.

ÁRBITRO – Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

CARTÕES AMARELOS – Felipe Rodrigues e Daniel Simões (Oeste). Octávio, Gabriel Santos e Hiroshi (Tupi).

RENDA – R$ 4.155,00.

PÚBLICO – 698 pagantes.

LOCAL – Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).