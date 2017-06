‘O Inferno dos Pássaros’ é leiloado por US$ 45,8 milhões

tempestade perfeita

Temer passou a semana no exterior, mas a crise permaneceu em Brasília

O presidente Michel Temer passou a semana no exterior (Rússia e Noruega), mas a crise permaneceu em Brasília. No Planalto, debaixo de tiroteio, ministros se dedicam a administrar problemas. O pior deles é a ameaça do inquérito da PGR