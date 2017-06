‘O Corinthians fez um dos melhores jogos do campeonato’, diz o zagueiro Pablo

Apesar de ter levado dois gols do adversário pela segunda rodada seguida, o time do Corinthians exaltou a atuação na vitória sobre o São Paulo por 3 a 2, neste domingo, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Pablo classificou o desempenho do time como um dos melhores na temporada, por ter se tratado de uma partida em que o adversário poderia ter criado muito mais ocasiões de gol.

“Fizemos um dos melhores jogos do Campeonato. Conseguimos nos impor do início ao fim. Tivemos o controle do jogo durante todo o tempo e soubemos neutralizar o ataque deles”, disse o defensor. O resultado manteve o Corinthians como líder invicto do Campeonato Brasileiro e aumentou a sequência de vitórias para seis. Na próxima quarta a equipe volta a atuar como mandante, ao receber o Cruzeiro.

Pablo comentou que a boa atuação teve como segredo o empenho coletivo. “Um time fica forte com um cobrando o outro, querendo ajudar. No fim do jogo o Cássio ficou bravo porque recuei uma bola difícil, estava quicando. Mas é assim que a gente melhora”, explicou. O zagueiro Balbuena comentou que essas broncas são normais e compõem o espírito coletivo do grupo. “Nosso grupo tem muito compromisso. Mesmo quando um sai do time, mantemos a mesma filosofia. Só tem pessoas boas”, afirmou.

O Corinthians ganhou o jogo anterior, do Vasco, na quarta-feira, por 5 a 2, e neste domingo voltou a ter uma partida com muitos gols. Os zagueiros corintianos negaram que esses quatro gols sofridos signifiquem um sinal de alerta. “Nós trabalhamos para conseguir a superação a cada dia. Não pensamos no que os outros falam”, disse o paraguaio Balbuena.